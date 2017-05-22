День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.17 19:30
На широте Мурманска сегодня начался полярный день
Солнце не будет заходить за горизонт 62 дня. Следующий закат в столице Заполярья состоится 23 июля. С этого дня в Мурманске снова начнётся период белых ночей.
Дольше всего полярный день продлится в самой северной точке Кольского полуострова – на мысе Ненецкий полуострова Рыбачий. Там солнце не будет заходить за горизонт 72 дня. А вот самый короткий полярный день ждёт посёлок Тетрино на побережье Белого моря. В самой южной точке Кольского полуострова солнце не будет заходить за горизонт 20 дней - с 12 июня по 1 июля.
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