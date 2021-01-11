На широте Мурманска завершилась полярная ночь

Мороз и ветер не помешали самым стойким северянам отправиться на встречу первых лучей солнца.

Долгожданные лучики были видны уже 9 января, а 11 светило выглянуло из-за горизонта более чем на треть. Северяне отправились смотреть первый рассвет на сопку «Солнечная горка», где никакие мороз и ветер не помешали им испытать радость от окончания утомительной полярной ночи, которая длилась на широте Мурманска 41 день.

Напомним, по случаю природного явления в Мурманске организуют большой праздник. На самой высокой сопке в окрестностях областного центра участники события пьют чай с морошковым вареньем, устраивают гуляния. Но в этот раз все официальные торжества из-за короновируса отменили. Так что на горку в первый рабочий день января пришли только энтузиасты.