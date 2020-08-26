На широте Мурманске заметили первое летнее северное сияние

Аврору Бореалис видели над областным центром. Природное явление запечатлели сразу несколько фотографов, кадрами они поделились в социальных сетях.

Снимки северного сияния можно сделать даже на мобильный телефон, но гораздо интереснее выглядят фотографии, выполненные с помощью профессиональной техники. Сергей Каверин, чтобы запечатлеть явление не поленился подняться повыше на сопку и взять с собой камеру и штатив.

Напомним, сияния могут быть вызваны заряженными частицами солнечного ветра, который сталкиваются с земной атмосферой. Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий.