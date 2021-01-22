На штаб Северного флота напали террористы – серьёзные учения в Североморске

В Североморске состоялось учение по пресечению террористического акта на военном объекте.

Сложно представить, что на штаб Северного флота в Североморске, закрытом городе, кто-то попробует совершить нападение, но учения по отражению террористической атаки здесь проводят регулярно. Самая вероятная угроза с воздуха. Поэтому перехват и уничтожение беспилотьников, а заодно и задержание операторов таких летательных аппаратов – военные отрабатывают в первую очередь.

Еще один сценарий нападения – закладка взрывного устройства. Его на территории объекта ищут с помощью специальных устройств, помогают опознать взрывчатку кинологи с обученными собаками. Ликвидируют опасный предмет на месте…

После небольшого фейерверка начинается самое интересное. На этом этапе военные отражают атаку террористического отряда. Боевики, в роли которых тоже выступают североморцы, проявили творчество, изобразили нарушителей максимально правдоподобно.

Андрей Лавренюк, заместитель начальника отдела комплексной безопасности ОСК «Северный флот»: «Задачи учения выполнены».

Всего в антитеррористическом учении были задействованы 200 военнослужащих и свыше 15 единиц военной и специальной техники.