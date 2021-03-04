На ситуацию с заболеваниями CoViD-19 должна повлиять прививочная кампания

69 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+32), Мончегорске (+8) и Оленегорске (+8).

Снижение уровня заболеваемости в регионе связано с целым комплексом мер. Должна повлиять на ситуацию и прививочная кампания.

Михаил Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса. Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную прививочную кампанию, чтобы к осени «практически минимизировать все возможные опасности, связанные с коронавирусом» – сообщает агентство РИА «Новости».