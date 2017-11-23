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День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

На слёте городов Заполярья и Крайнего Севера глава города Мурманск Дмитрий Филиппов выступит с законодательными инициативами

24 ноября  глава города Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в слёте городов Заполярья  и Крайнего Севера, который состоится в Москве. Для Мурманска это значит, что проблемы муниципалитета, связанные с недостатком финансирования на реконструкцию  сетей теплоснабжения, могут сдвинуться с мёртвой точки.

По слова градоначальника, сейчас многие инженерные сети в городе из-за своей открытой конструкции имеют низкий уровень энергоэффективности, фактически они отапливают улицу. Решение вопроса требует больших затрат и только с помощью бюджетных денег провести модернизацию систем невозможно.

Муниципальные власти предлагают внести поправки в ряд федеральных законов и, например, ускорить процедуру признания бесхозных электро- и водосетей. Сейчас эта процедура отнимает у администрации очень много времени и вредит решению проблем, например, при строительстве или ремонтах. 

Вполне возможно, что участники Ассоциации, делегаты из 52 северных городов, уже сталкивались с такими вопросами, так что обмен опытом в решении похожих проблем очень важен.

- Администрация города совместно с депутатами  горсовета подготовили ряд предложений, которые предлагаем внести  в качестве законодательных изменений, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Изменения будут внесены в резолюцию и дальше направлены в Государственную Думу.

 

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