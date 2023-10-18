На слёте кадетов МЧС некогда скучать!

Умение уверенно достигать поставленных целей, трудиться в атмосфере взаимопонимания, дружбы и кадетского товарищества продемонстрировали участники тематической смены кадетов МЧС России. Которая стартовала на площадке Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в посёлке Магнетиты Кольского района.

Сотрудники МЧС вместе с представителями Регионального центра допризывной подготовки молодёжи и инструкторами Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» подготовили насыщенную программу занятий для участников смены кадетов МЧС.

На занятии со спасателем-водолазом ребята тренировались бросать конец Александрова и спасательный круг. А медики учили школьников оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших. Теория перемежалась с практикой так, чтобы дети не успели заскучать.

Виолетта Большакова, участница слёта кадетов МЧС, г. Апатиты: «Прошла подготовка по первой помощи, попали к интересному преподавателю, который открыл нам много нового».

Оттачивали участники слёта и навыки надевания противогаза на время в условиях условной угрозы химического заражения, а также примеряли экипировку спасателей.

Илья Николаев участник слёта кадетов МЧС, г. Мурманск: «Мы всё это надевали, примеряли на себя. Очень интересно было. Особенно боёвка, побегать в ней было интересно».

Не обошлось и без начальной военное подготовки. Кадеты отрабатывали сборку и разборку автомата; демонстрировали навыки строевой подготовки: чётко, слаженно, синхронно и красиво выполняя приёмы.

Напомним, слёт кадетов МЧС организован на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в посёлке Магнетиты Кольского района. Он собрал более 60 кадетов. Тематическая смена завершится 20 октября соревнованиями, которые в Мурманской области проводятся уже второй год.