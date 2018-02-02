На службе суровые – на сцене весёлые и необычные

Шутки весёлые и разные. В Мурманске состоялись игры КВН между сотрудниками УФСИН России по Мурманской области. На весёлом мероприятии побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В Центре дополнительного образования «Лапландия» сегодня весело и шумно. Всё дело в том, что под одной крышей собрались любители юмора, поклонники легендарной игры КВН. Состоялась игра между командами сотрудников УФСИН России по Мурманской области. Бороться за титул самого весёлого и находчивого отважились 7 команд. В этом году общая тема конкурса «А кто, если не мы?». Программа игры состоит из трёх этапов: «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание». На сцене все КВНщики покоряли зрительный зал своим искромётным юмором.

Например, команда «Морские котики», успевшая полюбиться ценителям игры, показала приветствие на остросоциальные темы: алкоголизма, наркомании и преступности. С этими проблемами сотрудники УФСИН сталкиваются повседневно на работе. Хотя их профессия очень суровая, но на сцене юмористы перевоплощаются, ведь играют они для зрителей уже не первый год, и каждый раз находят новые шутки и сценки.

- Выигрываем - не выигрываем, разницы нет, - говорят члены команды КВН «Морские котики» (ИК 17 г.Мурманск). - Мы радуем зал, где мы вместе находимся, мы шутим, таким образом, продлеваем свою жизнь и продлеваем жизнь другим.

А вот участники из команды «ОК» решили повторить триумф курсантов из Ульяновска и в откровенных нарядах, а точнее почти без них, вышли на сцену «Лапландии». Они сорвали шквал аплодисментов. И неудивительно, ведь эти юмористы - самые титулованные игроки из всех сегодняшних участников. Команда является двукратными чемпионами игр среди сотрудников УФСИН.

- Каждый день мы ходим на работу, жизнь очень обыденная, рутинная у нас, - рассказывают члены команда КВН «ОК» (отдел по конвоированию УФСИН по Мурманской области). - КВН заставляет нас отвлечься, здесь мы немножко раскрываемся, смотрим на жизнь немного с другой стороны. Можем себя проявить, где-то показать то, что в обычной жизни мы не можем себе позволить.

Каждый в этот вечер смог насладиться отличной игрой КВНщиков и получить заряд положительных эмоций.