На службе в морской пехоте Северного флота девушки не уступают мужчинам

Они осваивают навыки ведения современного боя и практикуют их в северных условиях.

Фельдшер десантно-штурмовой роты Екатерина Северюхина в бригаде более 10 лет. Сейчас она обучает военнослужащих соединения элементам эвакуации раненого с поля боя, а также оперативного оказания первой медпомощи.

В 2025 году северянка работала в составе медицинской роты в зоне проведения специальной военной операции, оказывала помощь эвакуированным раненым. Самым запоминающимся для неё остаётся случай с раненным офицером, которому осколок попал в позвоночник.

Екатерина Северюхина, фельдшер десантно-штурмовой роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота гвардии: «У меня был один офицер, ему осколок попал в позвоночник, он мне в душу почему-то запал, потому что он очень терпеливый. У него были осколки и в грудной клетке, но он стойко всё выдержал все наши манипуляции, говорил, я все равно буду жить и все будет хорошо. У него был такой настрой, а это очень редко».

В службе девушки не уступают мужчинам, зачастую своими навыками они даже показывают им пример.

Позывной «Колыван», фельдшер десантно-штурмовой роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота: «Пример я беру со своего коллеги - фельдшера женского пола, потому что опыт, который есть у неё, помог мне развиться на более высоком уровне».

Занятия проводят под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.