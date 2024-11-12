На Слюдяной улице в Ковдоре горели гаражи

Возгорание произошло накануне вечером.

На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы. В результате пожара обгорели три гаража и имущество в них.

Для проверки скрытых очагов возгорания пришлось вскрывать соседние строения. Из них эвакуировали автомобиль, велосипед и два мотоцикла.

До полуночи пожар был ликвидирован.

Причины возгорания устанавливают специалисты.