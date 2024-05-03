На смену идёт достойное поколение: судьи военно-спортивной игры оценили уровень подготовки школьников

В ЗАТО Александровск, как и во многих городах страны, прошла «Зарница 2.0» под эгидой «Движения Первых».

Оксана Кухаренко, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями школы №269, г. Снежногорск: «Ребята к конкурсу смотра и песни были готовы, мы повторили медицину, способы оказания ПМП. В принципе, были готовы к игре».

«Зарница» - игра тактическая, основные её этапы касаются проверки навыков строевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, прохождения полосы препятствий, а также меткости и силы. По ключевым моментам судьи могут отследить возможности для роста юных спортсменов, найти повод для гордости за детей.

Дмитрий Линев, помощник судьи, г. Полярный: «В лучшую сторону. Дети учатся на своих ошибках, нарабатывают навыки, лучше получается у них теперь».

Роман Астахин, главный судья «Зарницы 2.0», г. Полярный: «Это поколение, которое придёт нам на смену. Мы надеемся, что оно будет достойным и во многом потому, что проводятся такие мероприятия».

Одновременно «Зарницу» проходили школьники трёх городов ЗАТО Александровск: сильнейшие команды активистов «Движения Первых» из Гаджиево, Полярного и Снежногорска. Впрочем, причастность к событию куда более весомая, подчеркнули организаторы игры.

Татьяна Короленко, специалист по организации работы в ЗАТО Александровск «Движения Первых»: «Зарница проходит по всей стране, а у нас в ЗАТО два этапа: первый в апреле провели для старших классов, сегодня – для младших».

Победителей определили по наибольшему количеству баллов, набранных по итогу среди всех команд большого ЗАТО. Чемпионами стали воспитанники 279-й школы города морской доблести Гаджиево. Второе место у полярнинцев, третье досталось одной из команд Снежногорска.