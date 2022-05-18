На снежногорском ринге встретились бойцы из Александровска, Мурманска и Североморска

Для многих боксёров традиционный турнир - лишь наработка опыта, а для спортсменов помладше – первые серьёзные бои.

В эти самые минуты на Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу в Череповце североморец Ярослав Рощупкин представляет наш регион. А перед этим спортсмен выступил на турнире по боксу в Снежногорске. К слову, увлекается Ярослав ещё и каратэ. Такая смена направлений боевых искусств, уверен боксёр, в его случае помогает с лёгкостью выигрывать раунд за раундом.

Ярослав Рощупкин, боксёр, ЗАТО г. Североморск: «Каратэ помогает растяжкой и постановкой удара ногой. Также набивкой: тренируешь набивать ноги, чтобы при ударе тебе не было больно».

Арсений уже пятый год в боксе. Но в начале он в спорт пошёл за тем, чтобы развить в себе мужские качества – смелось, силу и стойкость. Но вскоре удары стали неплохо получатся, спортсмен вышел на новый уровень – бои с соперниками из других команд на соревнованиях. Увы, этот турнир стал не самым успешным в карьере.

Арсений Митрофанов, боксёр, ЗАТО г. Североморск: «Плохо уклонялся и пропускал много ударов».

Провал в комбинации уклон-удар обнаружил и Максим Мороз. Ошибка обошлась боксёру дорого – он уступил в спарринге более сильному сопернику.

Максим Мороз, боксёр, г. Снежногорск: «Если ты уклонился, то противник провалился, а ты можешь развивать дальше свою атаку, как в ближнем бое, так и в дальнем. Для этого нужны уклоны».

Олег Купаев, главный судья соревнований, г. Снежногорск: «Бокс – это прежде всего умение не пропустить удар, затем нанести ответный. Мы много отрабатываем защитные действия, а когда ребята добьются того, что могут защищаться, только тогда выходят на ринг».

Дима шесть из своих 11 лет занимается боксом, но это путь был, скорее, неизбежным: братья, дед, отец и дядя – спортсмены, сложно было бы в такой семье стать, например, танцором. На ринг Киброев выйдет с более старшим партнёром, в прошлый раз он проиграл в бою.

Дмитрий Киброев, боксёр, г. Снежногорск: «Больше у меня было ударов левой, а правой не наносил, потому что соперник был выше и посильнее меня».

Турнир в честь Дня Победы проводится в Снежногорске с 1985 года. В этом году в соревнованиях приняли участие боксёры из Североморска, Мурманска и Снежногорска.

Олег Купаев, главный судья соревнований, г. Снежногорск: «У нас проводится турнир, на котором мы берём не количеством, а качеством. Многие ребята с этого начинают выступать, делают первые шаги, потом они поднимаются на вершины боксёрского мастерства и участвуют уже в Первенстве Северо-Запада, дальше в Первенстве России. Даже был спортсмен, который участвовал в Первенстве Европы».

Лучших боксёров наградили кубкам и медалями.