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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.24 20:30

На события недели повлияли памятные даты: День космонавтики и 35-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», а также скандал в Териберке и страсти в доме на улице Старостина

12 апреля мы отметили День космонавтики. И хотя северяне по праву считают Юрия Гагарина своим, так как он проходил военную службу на Северном флоте - в авиационном полку, памятника первому космонавту у нас, по сути, нет. Есть дом – музей в Сафонова, куда можно проехать только по пропускам, улица в Мурманске и барельеф на доме по проспекту Героев-североморцев. Именно сюда 12 апреля несли цветы горожане.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Елена Романова, мама Полины; Полина Романова и Михаил Романов, отец Полины; Юрий Любимов, старший государственный инспектор центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Мурманской области.

12 апреля мы отметили День космонавтики. И хотя северяне по праву считают Юрия Гагарина своим, так как он проходил военную службу на Северном флоте - в авиационном полку, памятника первому космонавту у нас, по сути, нет. Есть дом – музей в Сафонова, куда можно проехать только по пропускам, улица в Мурманске и барельеф на доме по проспекту Героев-североморцев. Именно сюда 12 апреля несли цветы горожане.

В гарнизоне ЗАТО город Заозерск ветераны-подводники, члены экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 35-й годовщине гибели атомной подводной лодки. Напомним, К-278 в результате пожара потеряла плавучесть и затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море. Большая часть экипажа «Комсомольца» погибла. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне моря на более чем 1,5-километровой глубине.

Село Териберка уже долгое время называют туристической Меккой региона. Ежегодно и зимой, и летом туда приезжают как гости со всей территории России, так и иностранцы. Туристический поток огромный, а за ним в Териберку идёт и бизнес. Строятся рестораны, кафе и гостиницы. Однако, как показывает практика, не все предприниматели действуют в рамках закона. Есть и те, кто решают работать по правилам дикого времени, вредят местной природе и подвергают здоровье и жизни гостей опасности.

На улице Старостина Мурманска разгораются нешуточные страсти из-за женщин. Скандалы и угрозы, возмущение и негодование сейчас исходят от жильцов этой улицы. И всё потому, что там планируют открыть участок исправительного центра для оступившихся северянок.

Мурманчанам предложили проверить домашние тонометры на точность показателей. Жители столицы Заполярья приносили в областную больницу свои приборы, чтобы проверить их на наличие отклонений в показателях.

Прошло ровно два года, как не стало главного либерал-демократа России Владимира Жириновского. Почтить память Владимира Вольфовича собрались и мурманские члены партии ЛДПР.

В Кандалакше возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который убил своего сына. Следователями установлено, что в конце марта этого года в одном из домов Умбы между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой отец нанёс сыну удар ножом в левое предплечье, повредив артерию. Молодой человек умер от кровопотери. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

В рыбном порту Мурманска на причалах судоверфи частично затонуло судно «Заполярье». Случаем уже заинтересовалась транспортная прокуратура. По информации правоохранителей, судно неэксплуатируемое. Пострадавших во время ЧП нет.

Кто здесь смелый, ловкий и умелый? Бои по смешанным единоборствам организовали в Мурманске. Войти в октагон не побоялись больше двух десятков смельчаков.

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