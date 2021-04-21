На социальный блок Президент РФ сделал особый акцент

Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Свою речь глава государства посвятил выходу из вызванного пандемией кризиса. Глава государства объявил о новых социальных выплатах, предложил пакет дополнительных мер по поддержке регионов и экономики.

Коронавирус сильно повлиял на жизнь в мире. Россия не стала исключением. Поэтому к 2030 году наша страна должна быть готова к разработке тест-систем за четыре дня и вакцины от болезней схожих с COVID-19 за кротчайшее время, заявил во время обращения к Федеральному Собранию Владимир Путин.

Владимир Владимирович поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров российских граждан всех возрастов.

Не отстаёт и социальная поддержка. В августе семьи получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей и на школьников, и на будущих первоклассников. Беременным женщинам в трудной материальной ситуации будет выплачиваться ежемесячно 6 тысяч 350 рублей. С этого года больничный по уходу за ребёнком до 7 лет будут платить в размере 100% от заработка.

На социальный блок Президент сделал особый уклон, подчеркнул председатель областной Думы Сергей Дубовой.

45 тысяч бюджетных мест будут дополнительно открыты в вузах в ближайшие два года. В России будет создан Фонд культурных инициатив, который будет выдавать президентские гранты на проекты в сфере искусства и творчества.

Эти инициативы прокомментировала сенатор от Мурманской области

Тьяна Кусайко.

Что касается развития регионов, то субъекты получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Кроме этого весь объем коммерческого долга региона, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Коснулся Путин в своей речи и темы экологии, например, во всех городах с острой проблемой качества воздуха будут установлены квоты на выбросы вредных веществ.