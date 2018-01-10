На Солнечной горке будем встречать долгожданное солнце

По доброй традиции 11 января всех желающих приглашают на ежегодную акцию «Первый рассвет», посвященную завершению полярной ночи, которая продолжалась на широте Мурманска в течение 40 дней.

По традиции мероприятие будет проходить на сопке Солнечная горка, возле комплекса «Кречет», с 11.30 до 14.00 часов.

От остановки общественного транспорта «Автопарк» с 11 часов будет курсировать бесплатный автобус. Организаторы акции советуют одеваться теплее, чтобы ничто не помешало насладиться появлению долгожданного солнца. А также нужно быть физически готовым к пешему подъёму на сопку.

Всем участникам акции предложат горячий морошковый чай и памятные сувениры.

Стоит отметить, что акция «Первый рассвет» проводится в Мурманске уже 11 лет и за это время количество её участников увеличилось в разы. «Среди участников акции стало много туристов, приезжают к нам из других городов и стран, - отмечает Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска, - поэтому это событие приобретает международный уровень, собирает очень много людей».