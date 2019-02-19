На СРЗ «Нерпа» поддерживают лучших молодых специалистов

Лучшим молодым специалистам судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске вручили награды. Ежегодные конкурсы профессионального мастерства среди работников на СРЗ собирают всё больше представителей заводских профессий. Гуммировщики, электросварщики, маляры, трубопроводчики, слесари. 49 молодых специалистов подали заявки на профессиональный конкурс, который организуют на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске с 2013 года.

Екатерина Милашова оказалась самой достойной в номинации «Активность, инициативность, креативность». Как говорит девушка, это её жизненный девиз. «На мне полное материальное обеспечение цеха: трубы, материалы, арматура – всё, что новое привозят на заказ, всё проходи через меня», - рассказывает о своей ответственной работе Екатерина Милашова, инженер по подготовке производства цеха № 9 СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск).

Екатерина не только отличный специалист, она активный участник творческих, спортивных и культурный мероприятий в ЗАТО. Входит в состав одной из самых креативных заводских КВН-команд «Перцы». Девушка с изюминкой, или скорее, «перчинкой», Екатерина смело берётся за любое дело и, конечно, стремится во всём побеждать. «Планы у меня грандиозные, - признаётся Екатерина Милашова, инженер по подготовке производства цеха № 9 СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск). - А самое главное, победить в КВНе. Это пока самый главный план. Дальше, хочу победить в турслёте, покорять другие вершины».

Конкурс профмастерства среди молодых специалистов был придуман молодёжным советом СРЗ. За время существования проекта более 50 представителей заводских профессий были признаны лучшими в своей области. «Соревнование проводится среди всех молодых работников до 35 лет включительно. В течение года непосредственный руководитель всех подразделений присылают оценку по критериям конкурса, мы подводим итоги по бальной системе, делаем выводы и определяем уже победителей», - разъясняет этапы конкурса Олег Ветштейн, председатель молодёжного совета СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск).

Скромный, но увлечённый молодой специалист Богдан Романов по итогам конкурса признан лучшим трубопроводчиком. С будущей профессией определялся недолго - Богдан пошёл по стопам отца и деда, которые научили парня не только основным навыкам работы, но и упорству, и преданности своему делу. «Планирую повысить свой разряд, также буду пытаться усовершенствовать свои навыки в работе», - делится своими планами Богдан Романов, трубопроводчик цеха № 9 СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск).

Богдан работает на заводе три года, но уже показывает высокие результаты – разбирается в материалах, знает методы гибки и сборки деталей трубопровода. Директор завода Аркадий Оганян подчеркивает, что успешная работа всего «организма» предприятия зависит от профессиональных навыков каждой его клеточки – квалифицированных специалистов.

«Те задачи, которые поставлены перед нами на 2019 год, говорят о том, что завод будет также напряжённо трудиться, выполняя производственную программу, - отмечает Аркадий Оганян, директор СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск). - В том, что мы её выполним, у меня сомнений нет, потому что люди у нас грамотные, мощности производственные достаточны для того, чтобы выполнять поставленные задачи».

Соревновались в мастерстве и заводские бригады. На первом месте оказались электросварщики цеха № 15.

«У нас награждается 11 человек и три бригады. Обязательное условие, чтобы 80 процентов членов бригады были молодыми работниками», - замечает Олег Ветштейн, председатель молодёжного совета СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск).

А бороться участникам конкурса есть за что. Помимо призвания, специалисты получают денежный приз - до 4500 рублей. Ещё одна престижная награда на «Нерпе» - ежегодная премия имени Павла Стеблина. Работник, удостоенный звания «лучший», получит выплату в размере 40 тысяч рублей.