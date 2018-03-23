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День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30

На СРЗ «Нерпа» вручили премии имени Валентина Мурко

На судоремонтном заводе  «Нерпа» в Снежногорске вручили премии имени Валентина Мурко, директора  предприятия, определившего направление и его развития. В списке лауреатов – трое заводчан.

Возведение главных цехов завода, формирование коллектива, зарождение традиций, ремонт первых АПЛ и строительство посёлка Вьюжный. Всё это пришлось на годы руководства Валентина Мурко. Именная премия учреждена в 2013 году. Она вручается  члена коллектива «Нерпы» за особые достижения, многолетний труд и активную общественную деятельность. В этом году соискателей было 14, лауреатов только трое - «Лучший рабочий»; «Лучший инженерно-технический работник» и «Лучший молодой работник предприятия».

Ежедневное совещание у директора началось с награждения.

- Кандидаты достойные. Игорь Дубовцев, например,  на предприятии работает уже более десятка лет, - рассказывает Аркадий Оганян, директор СРЗ «Нерпа». - Премия - итог хорошей работы, а это возможно, если работа в радость.

Ольга Спогреева, начальник малярно-гуммировочного участка цеха № 15, активно участвует в общественной жизни завода, капитан заводской команды КВН. В том, что она стала лауреатом премии, главная заслуга всего участка, считает Ольга. Спогреева, лауреат премии имени Валентина Мурко.

Максим Малыгин, инженер-конструктор-технолог энергопроизводства. Он победил в номинации «Молодой специалист», но свой статус, безусловно, перерос. Но Максим остаётся активным участником молодёжного Совета «Нерпы». Не раз участвовал в ежегодных  инженерных конкурсах, более того, заявленные им проекты уже воплощаются в жизнь.

Как распорядятся премией, лауреаты пока не решили. Денежное вознаграждение состоит из двух частей:  20 тысяч рублей - от предприятия, ещё столько же - от семьи Валентина Мурко.

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