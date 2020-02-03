На стадионе «Льдинка» готовят открытие нового корпуса для юных хоккеистов

Юные хоккеисты и их тренеры с нетерпением ждут открытия второго корпуса на стадионе «Льдинка». В нём для ребят будет не только раздевалка и душевые, но и комнаты для отдыха. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала внутри нового здания.

Стадион «Льдинка» располагается во дворе 305 микрорайона Мурманска. Этот спортивный объект знаком всем, кто живёт не только в Первомайском округе, но и за его пределами. Ни одно поколение мальчишек и девчонок учились стоять на коньках именно здесь. Поэтому было принято решение не только сохранить каток, но и сделать его комфортным для начинающих хоккеистов – здесь построили два корпуса с раздевалками, душевыми и кладовыми для спортивного инвентаря.

Во время проверки выяснилось, что нас сегодняшний день в здании нет мебели, а срок сдачи объекта подрядчик сдвинул по непонятным причинам.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Будут судебные разбирательства, в том числе к должностным лицам есть вопросы, так как деньги были выделены в 2019 году. Мы с этим объектом будем разбираться».

На стадионе регулярно проходят занятия по хоккею с мячом, здесь тренируются около 200 человек. Также проводятся сеансы свободного катания.

После введения в эксплуатацию нового корпуса, «Льдинка» будет готова принять и маломобильных посетителей - для них предусмотрена соответствующая инфраструктура. Здание на прочность испытывают не только внутри, но и снаружи.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Строение крепкое, я проверил. Но всё равно необходима защитная сетка для того, чтобы мячи не били в фасад. Дал поручение, чтобы в течение трёх суток предоставили предложения по защите фасада и окон».

В обозримом будущем стадион «Льдинка» станет центром притяжения и горожан, которые захотят с семьей провести свободное время на катке и для большего количества юных северян, которые только делают первые шаги в хоккее с мячом.