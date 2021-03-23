На стадионе «Строитель» юные хоккеисты «плавили» лёд

Нешуточная борьба разгорелась на льду стадиона «Строитель». Команды из Мурманска и Мончегорска соревновались в силе, ловкости и выносливости. Хоккей с мячом - одно из старейших соревнований Полярной олимпиады – первые игры среди взрослых состоялись в 1939 года, а среди школьников в 1979 году.

Андрей Мытник, методист-инструктор центра спортивной подготовки: «Посмотрите, что происходит на стадионах. Вчера у нас была финальная игра, тоже захватывала. Конечно, отдача детей намного сильнее».

Хоккей традиционно считается мужским видом спорта. Но с удовольствием играют в него и девушки. Пророй они готовы сражаться за победу даже активнее, чем мальчишки. В первый день турнира, 22 марта, на лёд вышли именно они - победу в игре одержала команда из Мурманска. Сегодня же соревнуются юноши. Ребят объединяет одно – искренняя любовь к хоккею.

Егор Фокин, участник турнира, команда г.Мончегорска: «Хоккеем я занимаюсь года четыре. Мне нравится само движение хоккеистов, как они двигаются, мне просто нравится заниматься хоккеем».

Но одного желания заниматься спортом иногда не хватает - дети нуждаются в комфортных условиях для тренировок и качественном обмундировании.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Я думаю, что, во-первых, это уже ни для кого не секрет – это условия, инфраструктура. Чем лучше будет инфраструктура, тем больше, наверное, в первую очередь, родители начнут приводить детей на стадион и, соответственно, конечно, нужно помогать материальной базе - инвентарь, клюшки и форма и так далее. Чем лучше будут коньки у ребёнка, тем он будет прогрессировать быстрее».

Пандемия внесла свои коррективы. В прошлом году Праздник Севера пришлось отменить, но ребята не потеряли свою сноровку, а наоборот, играют ещё с большим энтузиазмом, чем раньше.