На станции Шонгуй залезший на вагон подросток получил удар током

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего на станции Шонгуй в Мурманской области.

По предварительным данным, 25 сентября около 19 часов подросток, взобравшись на вагон грузового поезда, оказался под контактной сетью и получил удар током.

Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Прокуратура проверит все обстоятельства исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.