На станции Выходной заработал модульный вокзал

Удобство и комфорт нового модульного вокзального комплекса на станции Выходной смогли оценить первые пассажиры.

Ранее станция работала только для обслуживания пригородных поездов, пассажиропоток здесь был незначительным. Сейчас ситуация изменилась. Из-за обрушившегося моста в Коле станция Выходной временно заменила вокзал в Мурманске. В течение короткого периода времени здесь смонтировали пассажирский павильон с просторным залом ожидания. Для безопасного пребывания предусмотрены специальное оборудование - рециркуляторы воздуха и санитайзеры. На самой станции удлинили пассажирскую платформу, а маломобильным людям при посадке в поезд оказывают помощь посадочные бригады.

Леонид Туровчук, начальник Октябрьской дирекции пассажирских обустройств: «Также предусмотрены помещения под билетные кассы и дежурного по залу, установлены системы информирования пассажиров».