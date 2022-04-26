На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции

В этом году Мурманскому тарному комбинату исполняется 90 лет. Предприятие активно развивается и открывает новые направления работы. В этот раз здесь запустили линию автоматического производства железных банок для рыбной продукции.

Александр Калинин, начальник лакопечатного участка Мурманского тарного комбината: «Линия современная, производительность её 120 банок в минуту. И это минимум. Сегодня будет запуск в полноценную работу. Линия предназначена для работы на отечественной жести. Ранее такая банка, в основном, делалась на производстве жести либо Европы, либо Китая».

Кстати, именно из Китая прибыло новое оборудование. Для работы на нём дополнительных сил не требуется. Действующие сотрудники прошли обучение и готовы обслуживать механизмы и электронику. Заказов на продукцию комбината от разных предприятий поступило уже много, но сейчас новые банки будут выпускать под печень трески.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Тарный комбинат уже 90 лет не сдаёт позиции и с каждым годом развивается, находит новые решения. В текущих условиях – это особенно важно, потому что, с одной стороны, у нас появились дополнительные возможности, открылись ниши, которые сейчас нужно быстро брать и заполнять. И команда тарного комбината так и делает. Они даже предвидели какие-то моменты, а сейчас получается, у них включаются новые и новые возможности».

Ранее в Мурманске такие виды железных банок не делали. В основном их производили в Калининграде. Комбинат на 100% перешёл на отечественное сырьё. Теперь сталь для создания тары привозят из Магнитогорска.

Екатерина Голоенко, генеральный директор Мурманского тарного комбината: «Эта линия выглядит ещё более актуально, чем в том момент, когда мы принимали решение о её размещении. Считали, делали технико-экономическое обоснование. Импортозамещение – сегодня актуальная реальность для нас».

Замена штампов позволит создавать различную баночную упаковку под потребности рынка и клиентов.

Напомним, что тарный комбинат также производит картонные коробки, кондитерскую упаковку и различные жестяно-баночные изделия.