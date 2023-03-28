На старт лыжного марафона в Мурманске выйдут титулованные российские спортсмены

1 апреля в Долине Уюта стартуют гонки свободным стилем, 2 апреля – классическим. Участие в них примут более 1900 лыжников.

За титулы чемпионов будет бороться мощный состав гонщиков. Конкуренция у мужчин обещает разыграться не на шутку, ведь участие в мурманском лыжном марафоне подтвердили олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин, один из самых успешных марафонцев современной России Рауль Шакирзянов, чемпион мира Алексей Петухов и многие другие.

Кульминационное событие Полярной Олимпиады станет генеральной репетицией перед юбилейным 50-м мурманским лыжным марафоном, который пройдёт в 2024 году.