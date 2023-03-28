День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.23 19:30
На старт лыжного марафона в Мурманске выйдут титулованные российские спортсмены
1 апреля в Долине Уюта стартуют гонки свободным стилем, 2 апреля – классическим. Участие в них примут более 1900 лыжников.
За титулы чемпионов будет бороться мощный состав гонщиков. Конкуренция у мужчин обещает разыграться не на шутку, ведь участие в мурманском лыжном марафоне подтвердили олимпийские чемпионы Денис Спицов и Никита Крюков, серебряные призёры олимпийских игр Александр Панжинский и Иван Якимушкин, один из самых успешных марафонцев современной России Рауль Шакирзянов, чемпион мира Алексей Петухов и многие другие.
Кульминационное событие Полярной Олимпиады станет генеральной репетицией перед юбилейным 50-м мурманским лыжным марафоном, который пройдёт в 2024 году.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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