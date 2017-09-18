На старт выходят 24 учителя Мурманска

В Мурманске педагоги из различных учебных заведений вновь поборются за звание лучшего. Ежегодный конкурс «Учитель города» стартовал в Доме детского творчества имени Бредова ярким концертом.

Традиционный конкурс «Учитель города» проходит в столице Заполярья уже в 21 раз. В этом году за звание лучшего педагога поборются 24 учителя из школ, лицеев и гимназий Мурманска. Состязание включает в себя две номинации: «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Первая – для опытных учителей, средний возраст участников в этой категории составляет 32 года, а стаж – 12 лет. Вторая – для «новичков», педагогический стаж которых не должен превышать 3 года.

- Конкурс будет проводиться в течение всей недели. Наших конкурсантов ждёт много конкурсных испытаний, достаточно интересных, творческих, - рассказывает Надежда Демьянченко, директор городского Информационно-методического центра работников образования. - Сегодня состоялось открытие конкурса. После него пройдёт первое конкурсное испытание – это открытая дискуссия, где у педагогов будет представлена возможность поговорить на тему образования, стратегии образования.

Конкурс продолжится методическим семинаром, где педагоги смогут выразить свои мысли и поделиться наработками. В среду участников ждёт один из самых важных этапов – открытый урок. На нём учителя наглядно покажут свой профессионализм и умение общаться с детьми. Далее будут выбраны финалисты конкурса, которые представят образовательный проект и проведут мастер-класс. Оценивать участников по традиции будет большое жюри.

- Я хочу получить максимум положительных эмоций, - говорит Артём Мананков, учитель физической культуры Мурманского политехнического лицея. - Это замечательная возможность пообщаться со своими коллегами из других школ, посмотреть мастер-классы, посетить методические семинары, уроки других преподавателей, которые используют какие-то инновационные технологии на них.

- Конкурс профессионального мастерства – это обмен опытом, - говорит Анастасия Смирнова, учитель истории и обществознания Кадетской школы. - Хочется узнать что-то новое, поделиться своими наработками. Это всегда общение с интересными людьми. Я считаю, что это даст мне безусловный профессиональный рост, развитие. Я думаю, что каждый учитель должен на разных этапах своей творческой профессиональной деятельности принять участие в подобных мероприятиях.

В конце соревнования жюри выберет трёх призеров и абсолютного победителя, который получит 200 тысяч рублей и право заявить о себе в областном конкурсе. Итоги будут подведены в День учителя – 3 октября.