На сто лет два берега Колы соединил новый железнодорожный мост под Молочным

Капитальную конструкцию построили в рекордные сроки. Теперь неудобства для жителей города Колы закончатся, а в Мурманск начнут приходить необычные пассажирские составы.

В июне этого года из-за паводка, вызванного обильным таянием снега, рухнул мост через реку Кола - единственная железнодорожная артерия, соединяющая Мурманск с остальной Россией. Сообщение с городом удалось восстановить за 18 дней за счёт строительства объездного пути через Мурмаши и Колу. Однако следование поездов таким маршрутом создавало неудобства для жителей этих населённых пунктов. Необходимость восстановления моста понимали все. 16 июня начались строительные работы.

Мост через Колу для Мурманска - фактически дорога жизни. По нему в город приезжали коммерческие грузы для крупных компаний, а также топливо для котельных и бензин для заправочных станций. Обрушение несло за собой не только неудобство, но и экономические потери. Поэтому восстанавливать мост нужно было оперативно. На большой стройке были задействованы 174 строителя и 35 единиц техники. Работы велись круглосуточно. В итоге, к сентябрю все пролёты конструкции уже находились на своих местах, сотрудники РЖД начали обустраивать железнодорожную инфраструктуру.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это вопрос работоспособности и работы наших крупнейших предприятий, наших крупнейших работодателей. Я хочу поблагодарить всех строителей, хочу Олега Валентиновича лично поблагодарить за чёткую организацию работы по восстановлению железнодорожного сообщения за 18 дней и по строительству нового современного, уникального, надёжного моста».

Мост построили в рекордные сроки - за 105 дней. Строители трудились буквально на износ, чтобы сдать работу к заявленным срокам - до октября, рассказывает Евгений Сысков, один из мостостроителей. Он в числе прочих отличившихся получил награду из рук главы РЖД.

Евгений Сысков, слесарь: «Я занимался ремонтом техники, техническим обслуживанием и домкратов, гидравлического оборудования. Нужно было поднять мост, точнее пролёт, на определённую высоту для накаточных путей, чтобы в дальнейшем была проведена надвижка моста»

У нового моста нет опор, уходящих в воду - вся конструкция полностью стоит на земле. Сделано это для того, чтобы паводки на железнодорожное сообщение не влияли. Более того, мост оборудован уникальной системой датчиков, которая в режиме реального времени будет сообщать о возможных неполадках и останавливать движение.

Олег Белозеров, генеральный директор «РЖД»: «Раньше строили с промежуточными опорами, поскольку не было таких металлоконструкций, которые могли бы выдержать такую большую нагрузку. Соответственно, проект абсолютно новый, абсолютно современный. И соответственно, вы правильно задали вопрос, сам мост себя анализирует».

И вот долгожданный момент - по восстановленной конструкции пошёл первый состав. В кабине находится машинист, который вовремя заметил нарушение моста и успел остановить поезд в июне, избежав серьёзного ЧП.

Пока идти по мосту будут только грузовые поезда. Они обкатают конструкцию, проверят её на прочность. Первый пассажирский отправится 12 октября. И это будет не обычный, а двухэтажный состав. Если мурманчане нововведение оценят, двухэтажные вагоны станут для нашего вокзала обыденностью. Ну, а мост, обещают строители, простоит ещё минимум 100 лет.