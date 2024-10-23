На стратегической сессии Михаил Мишустин обозначил комплекс мер, направленных на опережающее развитие Арктической зоны России

Глава правительства подчеркнул, что опережающее развитие Арктической зоны предусматривает повышение качества жизни граждан. Для этого реализуются меры, которые показали свою востребованность и эффективность на Дальнем Востоке и по поручению Президента России были распространены на регионы Арктики.

Например, единая субсидия позволила за два года построить и отремонтировать десятки социальных объектов, обновить общественный транспорт и провести благоустройство городской среды. Льготные ипотечные займы - благодаря этому почти 8 тысяч семей смогли приобрести жильё по ставке в 2%. По инициативе Президента РФ программа продлена до 2030 года.

Программа «Гектар в Арктике», благодаря которой более 9 тысяч жителей получили в безвозмездное пользование участок земли.

По словам председателя правительства страны, с учётом значимости Арктики для национальной безопасности предстоит выработать ещё ряд дополнительных мер.