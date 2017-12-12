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День за днём с «Арктик-ТВ»12.12.17 19:30

На страже арктических рубежей страны - 96 лет

12 декабря 2017 года исполняется 96 лет со дня образования Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

В этот день в 1921 году Мурманским Губернским отделом ВЧК был издан приказ об образовании отряда сторожевых. Создание этого подразделения положило начало всей пограничной охране в Арктике. Уже 96 лет сотрудники защищают российские рубежи в Арктике. В годы Великой Отечественной войны они сражались с нацистскими захватчиками в море и на земле. В мирное время - круглосуточно несут службу в суровых условиях высокоширотных архипелагов и морей Северного Ледовитого океана - от границ с Королевством Норвегия до Якутии.

Сегодня Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району является одним из ключевых элементов системы пограничной безопасности Российской Федерации.

 

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