В Мурманске состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Поздравить полицейских с профессиональным праздником прибыл и глава региона Андрей Чибис.

Их служба и опасна и трудна. Ежедневно и круглосуточно полицейские охраняют покой мурманчан и профессиональный праздник - не исключение. Многие из тех, у кого нет дежурств, в этот день собрались в большом зале центра «Лапландия», где для них сегодня звучат поздравления.

«Хочу поблагодарить вас за нелегкий многолетний труд, за ваш профессионализм, неиссякаемую энергию, преданность делу, - говорит в поздравлении Виталий Зайков, начальник УМВД России по Мурманской области. – Они вызывают уважение, являются достойным примером служения Отечеству. Вы уверено стоите на страже порядка, прав и свобод граждан».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, присоединился к этим словам: «Перед законом все равны, поэтому я желаю, чтобы такую позицию вы всегда держали. Мы всячески будем стараться делать так, чтобы ваша работа была проще, а качество жизни ваших семей лучше».

Стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной работе взаимодействуют со многими структурами - начиная от скорой помощи, заканчивая законодательной властью, которые так же участвуют в решении важных вопросов, касающихся безопасности жителей региона.

«Поздравляем всех от имени депутатов Мурманской областной Думы с вашим профессиональным праздником, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но необходимой для нашего общества работе. С праздником!».

На большом праздничном концерте выступили творческие коллективы, но больше всего зрителей удивили бойцы отряда спецназа «Гром», которые появились на сцене эффектно и неожиданно.

Это были всего лишь показательные выступления, а вот награждения отличившихся сотрудников областного МВД - самые настоящие. В праздничный день ждал сюрприз и сотрудников Госавтоинспекции - автопарк ГИБДД пополнился сразу 31-им служебным автомобилем.

В праздничный день полицейские не забыли и про бойцов, погибших при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания.