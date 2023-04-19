На страже здоровья северян клинико-диагностическая лаборатория ЦМСЧ №120 ФМБА России

Не так давно свой профессиональный праздник отметили специалисты по лабораторной диагностике. Это люди, которые в период пандемии были в самом эпицентре событий, круглосуточно анализируя тысячи тестов.

Два года назад по программе «Арктический доктор» в медико-санитарную часть пришла работать Лариса Решетова. Специалист возглавила клинико-диагностическую лабораторию в один из самых сложных периодов для всего мирового сообщества. Это время, когда ПЦР-тесты на коронавирус количественно доминировали над всеми остальными анализами. Пандемия далась врачам нелегко – до 600 исследований в сутки приходилось делать и без того немногочисленному коллективу лаборатории. Сейчас, признается заведующая, спокойнее, тем не менее, работа лаборатории не останавливается ни на секунду.

Лариса Решетова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «Служба у нас идёт круглосуточно: мы рука об руку работаем с приёмным покоем и скорой помощью. Все экстренные пациенты, которые поступают в медсанчасть, проходят исследования в нашей лаборатории».

Ни один даже самый специализированный врач не может поставить точный диагноз, а тем более, назначить или скорректировать лечение, не ознакомившись с результатами анализов. Общий анализ крови, например, может помочь в определении концентрации гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов и других показателей. Помимо этого, лаборанты проводят биохимические анализы, тестируют материал на ВИЧ, гепатит, определяют уровень гормонов.

В этом году в медсанчасти произошла централизация лаборатории для более оперативных и эффективных исследований.

Олеся Дацюк, врач клинико-диагностической лаборатории ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «Сейчас к нам присоединили Полярный, Гаджиево – нагрузки меньше не стало. Работаем, стараемся».

Жителям вовсе необязательно отправляться для сдачи биоматериалов в Снежногорск, где находится лаборатория, забор анализов происходит по месту жительства. При помощи специальных контейнеров транспортировка осуществляется к специалистам диагностики в течение получаса, ещё несколько минут требуется на сортировку и подготовку к исследованию.

Как правило, уже в этот же день результаты анализов поступают к терапевтам или профильным специалистам. Этому способствует единая информационно-аналитическая система.

Александра Гавриш, биолог клинико-диагностической лаборатории ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «У нас в наличие три анализатора, которые очень упрощают работу. Раньше анализ крови занимал много времени, теперь время сокращается».

А полуавтоматическое и автоматическое современное оборудование клинико-диагностической лаборатории не только существенно ускоряет процессы исследований, но и даёт более точные данные.