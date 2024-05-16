На строительной площадке порта «Лавна» завершаются пусконаладочные работы стакера-реклаймера

В новом морском порту на западном берегу Кольского залива уже проводят его тестирование.

Стакер-реклаймер – это транспортирующий механизм непрерывного действия, предназначенный для забора и погрузки угля. Его производительность 4200 тонн груза в час. Он используется для упорядоченного размещения инертных материалов на открытых производственных и складских площадках, а также для подачи сыпучих грузов на причальный конвейер.

Стакер-реклаймер перемещается по рельсам вдоль складского конвейера.