На стройке в Белокаменке рабочие выпали из люльки и один из них погиб

В Кольском районе на стройке в Белокаменке погиб рабочий. Молодому человеку было всего 24 года.

Вместе с коллегой они проводили монтажные работы при помощи подъёмного крана. В какой-то момент механизм подъёмника вышел из строя и оба рабочих вылетели из люльки с высоты 15-20 метров. Один из них погиб на месте, второго 21-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.

Сейчас следствие ведёт проверку, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.