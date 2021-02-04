День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.21 19:30
На стройке в Белокаменке рабочие выпали из люльки и один из них погиб
В Кольском районе на стройке в Белокаменке погиб рабочий. Молодому человеку было всего 24 года.
Вместе с коллегой они проводили монтажные работы при помощи подъёмного крана. В какой-то момент механизм подъёмника вышел из строя и оба рабочих вылетели из люльки с высоты 15-20 метров. Один из них погиб на месте, второго 21-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.
Сейчас следствие ведёт проверку, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.
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