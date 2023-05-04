На судоремонтном предприятии Снежногорска на воду спущен плавучий контрольно-дозиметрический пост

Последнее подобное судно строилось в 80-х года ХХ века. Об историческом событии, непосредственными участниками которого стали корабелы «Кольского предприятия «ЭРА», рассказали сами судостроители.

Когда в 2020 году «Кольская «Эра» стала победителем конкурса на строительство плавучего контрольно-дозиметрического поста, началась фактически новая страница в истории предприятия. Всё – от разработки чертежей проекта до сдачи заказчику готового судна - потребовало от судоремонтников переквалификации в корабелов-строителей.

Андрей Штанько, начальник отдела строительства судов и плавучих конструкций АО «Кольское предприятие «Электрорадиоавтоматика»: «Впервые пришлось нашему судоремонтному предприятию заниматься постройкой корабля. Причём такие корабли последний раз строились в 80-х годах прошлого века».

Два плавучих поста, построенных ещё в 80-х, по сей день находятся на акватории завода «Нерпа», ещё 9 таких судов закреплены за северодвинской «Звёздочкой». Кстати, именно в головное предприятие и должны будут перегнать новый ПКДП сотрудники «ЭРЫ» - это станет финалом работы.

Левон Гамбарян, генеральный директор АО «Кольское предприятие «Электрорадиоавтоматика»: «Вызов к тому, что в России появляется новый проект. Вызов того, что, если хорошо работать, то можно осуществить любую задачу. И самое главное, что работаем от души: мы хотим, чтобы этот ПКДП был хорошим».

Не просто хорошим, а уникальным, подчеркивают разработчики и конструкторы. Всё дело в том, что, во-первых - в прочности корпуса. Так, для буксировки в условиях перемерзания устья Северной Двины плавучему посту присвоен ледовый класс: в носу судна предусмотрены конструкции из стали толщиной до 20 мм. Во-вторых, у корабля двойное дно, которое в случае нештатной ситуации может дать фору для откачивания воды и принятия экстренных мер для спасения судна. На борту имеются также три цистерны для временного хранения жидких радиоактивных отходов, оборудованы специальные рабочие мастерские со станками, будет работать система обеззараживания. Впрочем, даже эти качества до конца не описывают масштаба новшеств ПКДП.

Андрей Штанько, начальник отдела строительства судов и плавучих конструкций АО «Кольское предприятие «Электрорадиоавтоматика»: «Главное, под него построена система радиационного контроля, будут три рамки, через которые люди проходят на корабль и с корабля, который ремонтируется. Они полностью замеряют радионуклидный состав».

Впереди у судна восьмидневная транспортировка до порта приписки в Северодвинск, сдаточные испытания и передача судна заказчику. Даже после этого «Эра» не проститься с ПКДП – в течение года предприятие будет выполнять гарантийные обязательства.

В момент первого спуска поста на воду, так называемого «крещения», корабелы присвоили ему внештатное имя «Кольская эра», как своему первенцу. По морской традиции, о борт разбили бутылку шампанского – на удачу.