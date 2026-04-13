На судоремонтном предприятии Снежногорска провели конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов

Праздничному традиционному событию уже более 20 лет, а итогом конкурса станет повышение квалификации заводчан.

Работа спорится и ладится, если делается с душой, уверен судокорпусник-ремонтник Дмитрий Гусаров. На завод «Нерпа», специализирующийся на ремонте судов и субмарин, он пришёл пару лет назад, осуществив свою мечту.

Дмитрий Гусаров, судокорпусник-ремонтник СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «У меня есть интерес к кораблям и подводным лодкам, мне нравится работа с металлом. Мне нравится эта работа и надеюсь сегодня победить».

Победить придётся прежде всего самого себя: в задачи традиционного конкурса профессионального мастерства на заводе «Нерпа» входит не только проверка знаний специалистов, но их практических навыков.

Ольга Шмелева, начальник бюро сварки СРЗ «Нерпа», член жюри, г. Снежногорск: «Оценка конкурса заключается в том, чтобы оценить навыки чтения чертежа, правильность сборки и сварки, навыки, которые они приобрели при стажировке или во время работы».

В борьбу вступили почти 50 представителей рабочих специальностей. Конкурс профмастерства проводят на заводе больше 20 лет. Прерывалась традиция лишь в смутные времена реформ. С 2002 года состязание получило вторые дыхание и проводится с тех пор ежегодно.

Олег Ветштейн, начальник механо-ремонтного цеха СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «В нашем цехе этот конкурс проводится для токарей - самой основной профессии механо-ремонтного производства. Молодые работники 2-3 разрядов выполняют практическое задание, после него будет зачёт по теоретическому заданию».

Олег Ветштейн, сегодня уже занимающий руководящую должность, сам принимал участие в таких состязаниях. Это, отмечает заводчанин, одна из ступеней для успешного карьерного роста.

Елена Ямова, инженер-технолог бюро технологической подготовки производства цеха №15 СРЗ «Нерпа», член жюри, г. Снежногорск: «У ребят очень сложное, но интересное задание: им необходимо правильно собрать спецпокрытие. На подведении итогов будет понятно, кто победил, а победителям присвоят 3 разряд».

Благодаря повышению уровня квалификации, специалистам повышают и заработную плату, а достойный заработок - далеко не последний фактор комфортной жизни человека.

Юрий Минов, трубопроводчик цеха №9 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Женился, нужна стабильная работа, поэтому устроился на завод. А «Нерпа» - это стабильность!».

В этом году профессионалов среди молодых рабочих определяют по девяти специальностям. Кроме того, пробуют свои силы студенты колледжа МАУ, которые проходят на предприятии производственную практику. Таким образом, молодёжь перенимает знания и опыт у старших коллег.