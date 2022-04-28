На судоремонтном предприятии Снежногорска успешно изготавливают рыбопромысловую оснастку

Это стало дополнительным источником дохода СРЗ «Нерпа» в тяжёлые застойные годы. Сейчас продукция – прочная основа деловых связей СРЗ и мурманских рыбаков.

За рабочую смену сварщица Светлана Давыдова обрабатывает по 3-4 заготовок - железных шаров. Бобинцы используют как защиту рыбопромыслового трала от зацепов за камни и неровности на дне. Для рабочих предприятия «Нерпа» подобные заказы не в новинку, рука набита, но надо тщательно придерживаться технологии, чтобы качество сварного шва было безупречным.

Светлана Давыдова, сварщица цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «У нас очень строгая приёмка работ, поэтому любая работа сложная, требует внимания и ответственности».

Металл к сварщикам попадает не сразу, прежде его надо сформировать в полусферы. Этим и занимаются судокорпусники. Только умелым профессионалам под силу этот этап производства.

Евгений Селезнёв, судокорпусник СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Из прямого листа сделать вот такие шарики – это очень трудозатратно».

Деловые связи с мурманскими рыбаками, благодаря производству рыболовецкой оснастки, были налажены ещё в сложные 90-е годы прошлого века, когда завод стал искать дополнительные источники дохода. Они и по сей день приносят в казну предприятия живые деньги.

Олег Ерёмин, Заместитель начальника по подготовке производства цеха №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это подспорье! Подспорье, которое заказывают на гражданские суда, а завод выполняет эти заявки успешно».

Раньше «Нерпа» специализировалась и на изготовлении резиновых бобинцев, но сейчас к выпуску готовят лишь металлические. Почти сотню таких полых внутри шаров уже готовы передать мурманским рыбакам.