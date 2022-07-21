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На судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске открылась первая художественная фотовыставка «Корабли. Работа по любви»

Символичным перерезанием красной ленточки заводчане открывают первую художественную фотовыставку. В корабельном деле нельзя трудиться без творческой искры и вдохновения. Специалисты «Нерпы», как и моряки, считают корабли родными и относятся к своему труду с большой ответственностью.

Корабли строить и картины писать - талант нужен. А специалистами корабельного дела снежногорское судоремонтное предприятие «Нерпа» славится на весь регион.

Символичным перерезанием красной ленточки заводчане открывают первую художественную фотовыставку. В корабельном деле нельзя трудиться без творческой искры и вдохновения. Специалисты «Нерпы», как и моряки, считают корабли родными и относятся к своему труду с большой ответственностью.

Аркадий Оганян, заместитель директора СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это достаточно сложный труд судоремонтников, он у нас очень почётен не только у гражданского населения, но и у военных моряков Северного флота: они всегда благодарят нас за работу, потому что наше кредо – высокое качество ремонта».

Идея создания фотовыставки, рассказывают в пресс-службе предприятия, появилась давно: за долгие годы работы скопилось много интересных портретов, живых и ярких, показать которые хотелось всем.

Ирина Анзулатова, руководитель пресс-службы СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Ни один корабел не скажет, что это ремесло. Он обязательно скажет, что отремонтировать корабль и отправить его на боевую службу – это искусство. Давно хотели собрать фотографии, на которых люди не позируют. Мы просто заходили в цеха и снимали их за работой».

Далеко не все заводчане действительно знают особенности труда друг друга. На выставке судоремонтного завода «Нерпа» представлено около пятидесяти фотографий, на которых запечатлены заводские корабелы разных специальностей - токари, судокорпусники, маляры, инженеры-конструкторы, строители, трубопроводчики.

Мария Катанаенкова, инженер-конструктор инженерного Центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «На самом деле, мы делаем одно общее дело: начиная от поставки материалов для ремонта корабля, чертежей, и заканчивая сдаточной командой, которая выпускает корабль в моря. Главное - это руки. Руки людей, которые воплощает теорию в практику».

Увлеченность - заразительное качество, поэтому в судостроительной отрасли так много потомственных корабелов. Профессии передаются по наследству, «Нерпа» всегда держалась на семейных династиях, причём, профессионально сыновья стремятся перерасти отцов. Это тоже можно отследить по фотоистории.

Богдан Романов, производственный мастер цеха №9 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Какие люди у нас есть! Какие профессии! Есть куда расти, каждый выберет своё дело жизни».

Фотоэкспозицию планируют обновлять, к следующему Дню кораблестроителя. Здесь непременно появятся новые лица – профессионалы, искренне любящие своё дело.

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