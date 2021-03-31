На судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области перевернулся корабль с людьми на борту

Траулер строился для мурманских рыболовов.

Во время испытаний «Скорпион» накренился. Рабочие в спешке стали покидать судно, по счастливой случайности крен был в сторону берега, многие смогли выбраться на сушу самостоятельно едва замочив ноги. И все же спастись удалось не всем.

В заполненном водой трюме, по предварительным данным, были найдены тела мужчины и женщины.