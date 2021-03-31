День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.21 19:30
На судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области перевернулся корабль с людьми на борту
Траулер строился для мурманских рыболовов.
Во время испытаний «Скорпион» накренился. Рабочие в спешке стали покидать судно, по счастливой случайности крен был в сторону берега, многие смогли выбраться на сушу самостоятельно едва замочив ноги. И все же спастись удалось не всем.
В заполненном водой трюме, по предварительным данным, были найдены тела мужчины и женщины.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
31.03.21 14:44
И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Сергей Иванович
30.03.21 21:30
У Вас теперь так новости будут публиковаться? Без текста и одним видео? *** Сергей Иванович, редакция уже давно размещает на сайте новости в виде полного выпуска и отдельными сюжетами с текстами.
Комментарий к новости:ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
Д.О. Вернер
29.03.21 22:21
Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:30«Еда здорового человека». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы северян снизились в 2020 году на 1,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Водоподогреватель в общежитии №12 в Мурманске заменят до конца весны-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения