На свободные депутатские места в горсовете Мурманска большой конкурс

10 сентября в городе Мурманске состоятся дополнительные выборы депутатов городского совета. Приём документов от вероятных кандидатов уже закончился. До 9 августа в избиркоме будет идти процедура рассмотрения заявлений, но большинство участников выборного процесса уже получили удостоверения кандидатов.

После выборов в Государственную и областную думу в Совете депутатов г.Мурманска освободилось сразу три кресла. Почти год законодательный орган регионального центра работал не в полном составе. И только лишь этой осенью части жителей столицы Заполярья предстоит прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за новых кандидатов в горсовет.

- Приятно, что процедура со сдачей документов уже позади, - отмечает Татьяна Елпанова, директор муниципальной стоматологии «Дента». - Теперь мне предстоит работа в округе с нашими мурманчанами.

В территориальной избирательной комиссии процедуру регистрации называют одной из самых спокойных, так как претенденты в кандидаты серьёзно отнеслись к процедуре подготовки документов, приложили максимум усилий, чтобы не допустить ошибок в них. Большинство из них уже получили свои кандидатские удостоверения. Возможно, такой гладкий старт стал возможным благодаря опыту, который некоторые участники избирательной гонки получили во время праймериз.

- Желающих побороться за вакантные места набрось 16 человек. Получается, что на одно депутатское место в горсовете Мурманска претендует сразу 5 человек, говорит Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманск. - Среди участников предвыборной гонки есть учителя, судоремонтники, врачи, предприниматели. Партийные и самовыдвиженцы. Все люди достойные. Тем, кто придёт на участки, предстоит непростой выбор.

Как сообщила Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии, довыборы в городской совет состоятся 10 сентября в двух избирательных округах Мурманска – 3 и 5. С полным перечнем участков для голосования можно ознакомиться на сайте территориальной комиссии в интернете.

Теперь же кандидатам в депутаты предстоит побороться за предпочтения электората во время предвыборной кампании.