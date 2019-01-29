На свободу – с набором профессий

Сегодня в исправительной колонии строгого режима № 17, которую неформально горожане называют «Угольки», 25 человек сдали квалификационные экзамены и получили специальность «Повар».

Получение профессии - один из важнейших шагов в процессе социализации осуждённых при подготовке к жизни на свободе. Среднее профессиональное образование заключённые Мурманской области могут получить в 4-х учебных учреждениях при колониях и 2-х филиалах при колониях-поселениях. В последние годы руководство региональных исправительных учреждений поставили цель: ни один осуждённый не освобождается из учреждений региона без профессии. Но выбрать профессию каждый должен сам.

- В нашем училище проходит обучение шести групп лиц, осуждённых лишением свободы, по шести специальностям среднего профессионального образования. Это: оператор швейного оборудования, сварщики ручной электродуговой сварки, электромонтажники, котельные машинисты и повара, - сообщил журналистам Николай Богданов, директор профессионального училища № 29.

Директор этого образовательного учреждения признаётся, что большой сложности в работе с заключёнными нет. Но есть и специфика, например, люди уже взрослые, кто-то окончил школу более 10 лет назад, им приходится заново восстанавливать свои знания. Но с этим справляется каждый, а для тех, кто не получил аттестат среднего общего образования, посещают вечернюю школу.

- Обучение профессиям предназначено для того, чтобы трудоустроить осуждённых и в колонии, и для того, чтобы адаптировать их после освобождения, говорит Николай Богданов, директор профессионального училища № 29.

Одна из самых популярных у осуждённых специальностей - повар. Группа из 25 человек обучается на протяжении пяти месяцев. За это время заключённые изучают технологию приготовления первых, вторых блюд, учатся печь пирожки.

Сегодня у студентов-поваров состоялся квалификационный экзамен. После непростой устной части испытания каждому предстоит практический экзамен.

- На приготовление каждого блюда отводится определённое время. Сегодня наши учащиеся готовят пирожки с разной начинкой, - рассказывает Александр Матийко, мастер производственного обучения группы повар № 6.

На кухне исправительной колонии тоже трудятся осуждённые, которые окончили местную «поварскую школу». Работники столовой сами признаются: приятно быть ближе к еде и в тепле. В таких условиях хочется стараться и самосовершенствоваться, особенно когда к профессии лежит душа.

- Если есть желание, то каждый может научиться готовить, - считает Артур, повар. – В этом нет ничего сложного, главное проявлять фантазию. У нас в меню классические блюда, например, сегодня мы готовим на обед щи из мясокостного бульона, кашу рисовую, гуляш из свинины и компот.

За время отбывания наказания осуждённые могут получить хоть все шесть специальностей, каждая из которых может пригодиться после освобождения. Вторая по популярности среди сидельцев специальность электросварщика, вот только этой профессии приходится учиться 10 месяцев, экзамены они сдают в июне.

- Данная профессия достаточно востребована на рынке труда, - говорит Марк Данилов, старший мастер образовательного учреждения № 29. - Некоторые работники получают достойную зарплату. Зная это, осуждённые с удовольствием идут на курсы по этой профессии. Она одна из самых востребованных в нашем образовательном учреждении.