На своём поле: «Мурман» - «Родина» сыграли в ничью

Завершился ещё один матч домашней серии игр клуба «Мурман» по бенди. На стадионе «Строитель» наши хоккеисты сошлись с «Родиной» из Кирова.

«Мурман» начал мачт против гостей из Вятки уверенно, уже на седьмой минуте распечатав ворота «Родины». Но очень быстро противник сравнял счёт.

Во втором тайме хоккеисты так же играли на равных 2:2, но недолго, что заставило понервничать болельщиков. Нашим удалось исправить положение только за несколько минут до заверения игры. В итоге на табло застыли цифры 3:3. Встреча закончилась ничьёй.

Набрав 7 очков, мурманчане занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

Напомним, ХК «Мурман» играет в суперлиге Чемпионата страны по хоккею с мячом. Недавно у клуба сменился главный тренер, Олега Батова на посту заменил Эдуард Саксонов. В новом сезоне обновился и состав.

Ближайшая домашняя игра состоится 13 декабря, ХК «Мурман» встретится на стадионе «Строитель» с «Саянами» из Абакана. Начало матча в 18.30.