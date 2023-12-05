На своём поле: «Мурман» - «Родина» сыграли в ничью
«Мурман» начал мачт против гостей из Вятки уверенно, уже на седьмой минуте распечатав ворота «Родины». Но очень быстро противник сравнял счёт.
Во втором тайме хоккеисты так же играли на равных 2:2, но недолго, что заставило понервничать болельщиков. Нашим удалось исправить положение только за несколько минут до заверения игры. В итоге на табло застыли цифры 3:3. Встреча закончилась ничьёй.
Набрав 7 очков, мурманчане занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.
Напомним, ХК «Мурман» играет в суперлиге Чемпионата страны по хоккею с мячом. Недавно у клуба сменился главный тренер, Олега Батова на посту заменил Эдуард Саксонов. В новом сезоне обновился и состав.
Ближайшая домашняя игра состоится 13 декабря, ХК «Мурман» встретится на стадионе «Строитель» с «Саянами» из Абакана. Начало матча в 18.30.