На связь с космосом выходят школьники Полярного

Местная гимназия стала одним из 24 учебных заведений России, где 1 сентября пройдёт уникальный открытый урок.

По видеоконференцсвязи свои лекции для будущих выпускников 9 и 11 классов прочитают руководители крупных концернов Российской федерации и представители власти. Запланировано даже включение с международной космической станции.

- 1 сентября состоится Всероссийский интернет-урок по профессиональной навигации с общим названием «Россия, устремленная в будущее», - говорит Татьяна Цыпнятова, директор гимназии г.Полярный. – Двадцать четыре российские школы выбраны для прямого включения. С 9 утра до 15.00 будут проходить лекции ведущих компаний страны и с представителями главных лиц государства. Космонавты расскажут о своей профессии, о космосе.