На «Табуретке» гибрид искусства и катушки Теслы сильно подзарядил участников фестиваля

В городе металлургов на выходных прошёл масштабный фестивальный день. Творческие люди всего региона и не только приехали вдохновиться уникальной атмосферой, попробовать что-то новое и взять на вооружение креативные идеи.

Седьмая по счёту «Табуретка» проходит в Мончегорске. Ощущение, что половина жителей города пришла прикоснуться к искусству.

Организаторы фестиваля фонд «Живая классика», компании «Норникель» и «Кольская ГМК». Главная цель «Табуретки» – привить людям любовь к искусству, а также дать возможность этим искусством делиться с другими.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», автор фестиваля искусств «Табуретка»: «Здесь очень важно, что это не фестиваль, который москвичи привезли и сделали для мончегорцев, а то, что это фестиваль местных жителей. Когда вы будете заходить в палатки, то вы поймёте, что практически все активности сделаны жителями Мурманской области. Здесь есть мастерицы местные, музыканты местные. И наша задача – достать максимум смысла, содержания, творческих людей. Чтобы дальше их обучить, чтобы искусство жило».

Алан Папанцев, начальник Управления общественных связей АО «Кольская ГМК»: «Мы делаем это по одной простой причине, потому что нам важно развивать наши города. Нам крайне важно, чтобы люди, которые живут здесь, работают в наших городах, чтобы им было комфортно, было уютно. Чтобы сюда хотелось приезжать, здесь хотелось жить. Хотелось строить планы, чтобы город жил, развивался, был привлекательным».

На «Табуретке» традиционно рассказывали стихи, проводили лектории, ковали железо и выставляли на суд посетителей арт-объекты. Были и очень необычные новшества, например, импровизированный мавзолей.

- Здравствуйте, это что у вас тут? Владимир Ильич лежит?

- Здравствуйте! Владимир Ильич лежит, но не собственной персоной. У нас в Мончегорске проходили съемки фильма в рамках фестиваля «Живая классика» от фестиваля «Табуретка». Мы снимали комедийный альманах, который называется «Мончегорск – столица России» и в одной из историй у нас участвует Ленин в качестве реквизита».

Такое вот современное искусство! И это далеко не всё.

Эковолонтёры из Петербурга разбили палатку в виде мозга, в которой демонстрировали специальный велосипед, способный перерабатывать пластик.

Павел Торгашов, эковолонтёр: «Мы сегодня перерабатываем пластик. Показываем, как из пластиковых крышек можно сделать брелочки. И ребята своими ногами могут перемолоть крышки, а потом с помощью аппарата сделать брелочки и узнать, как перерабатываются крышки».

Начинающая в последнее время завоёвывать внимание граждан катушка Теслы тоже удивляла северян. На ней даже поджаривали банан!

Максим Пономарёв: «Музыка получается из-за генерации разных электрических разрядов вот с этих высоких тонов. Они зависят от различной частоты. Если электрический разряд низкой частоты, то он издаёт громкий треск, а тон его повышается за счёт повышения частоты».

Иван Сорокин-Соловьёв: «Сначала мы демонстрировали, как работает катушка Теслы, а потом у нас был небольшой интерактив. Люди подходили, пробовали сами ловить молнию, а потом мы им включали музыку, чтобы они угадали, что за музыка вообще играет».

Среди участников фестиваля было немало гостей со всей России. Например, Артём Азаров под псевдонимом «Тёма Куба» приехал на фестиваль из Воронежа.

- Я делаю свой фристайл, для меня это классика. Сегодня поздравляю всех местных жителей с праздником, - говорит «Тёма Куба». – Я издалека приехал к вам сюда, чтобы вы понимали, что такое.

Артём Азаров («Тёма Куба»), чемпион России по рэп-фристайлу: «Здесь мы будем делиться опытом. Я сюда привёз свои мастер-классы по фристайлу, мы будем делать разные импровизационные упражнения с мончегорцами».

Из Санкт-Петербурга приехал уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо», который, конечно, сразу завладел вниманием малышей.

Одним из очень необычных выступлений стал перфоманс цирка «Монгольфьери»! В Мончегорск он тоже приехал из Северной столицы всего за две недели до фестиваля и всё это время готовил выступление вместе с местными жителями. Любой мог почувствовать себя артистом цирка.

Ульяна Григорьева, тренер цирка «Монгольфьери»: «Начинаем работать. Сначала было очень тяжело, но через две недели мы смотрим, а ребята уже адаптировались. И ребята уже много чего могут: один сальто назад прыгает, другой – сальто вперёд, третий на шпагате сидит».

По словам педагогов, для такого короткого периода подготовки ребята отлично справились и показали хороший результат.

А мончегорцы открыто заявляют, что для них это не просто фестиваль, а самый настоящий праздник:

- Интересный опыт, интересные впечатления, интерактивные разные палаточки, где можно посмотреть, что-нибудь приобрести. Нам всё нравится. - Очень хорошо, почаще бы такие праздники устраивали.

- Мы здесь в первый раз. Всё замечательно, всё красиво. Всё хорошо оформлено.

- Мы уже мастер-классы прошли некоторые. Сейчас ещё посмотрим, походим, полепим что- будь.

- На «Табуретке» я первый раз. Было желание поучаствовать, но позвали слишком поздно, поэтому не успел подготовиться. Зато уверен, что прекрасно проведём время и насладимся творчеством ребят, которые специально для этого приехали. Очень интересная катушка Теслы – первый раз такое видел.

- Мы приезжие и нам очень интересно здесь.

- Это социум, это новые знакомства, это положительные эмоции и какие-то яркие дни в году. Можно представить какое-то своё творчество. Я вот видел, а мы как раз сейчас туда направляемся, где люди читают стихи собственного сочинения, играют песни на гитаре. И тем самым, возможно, кто-то не знает, как можно показать своё творчество и тем самым найти себе аудиторию.

- Мне здесь нравится, очень дружелюбная атмосфера, очень приветливые люди и очень хорошая организация праздника.

- Мне всё очень нравится. Это своего рода такой эмоциональный подъём для жителей Заполярья, потому что у нас не так часто проходят такие массовые мероприятия. Очень здорово, особенно для подрастающего поколения.

Ольга Островецкая, и.о. глава города Мончегорска: «Наши жители приобщаются тем самым к искусству, заражают своим талантом. Поэтому, я думаю, что такого мероприятия просто, наверное, нам можно просто позавидовать. А мы будем очень рады, если оно из года в год будет только преображаться и становиться только лучше».

Таким запомнился седьмой по счёту фестиваль искусств «Табуретка».