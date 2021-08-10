На Тайване состоялась премьера сериала «Северное сияние любви»

Он был снят совместно с российскими кинематографистами. Некоторые эпизоды снимали в том числе в Мурманской области.

Главные роли в новом сериале исполнили Го Сюефу и Цай Фаньси - популярные среди китайскоговорящей аудитории актёры. Режиссёром и продюсером стал Дэвид Линь.

Сюжет киноленты построен вокруг крупного землетрясения, произошедшего на Тайване в сентябре 1999 года. Помощь в спасательных операциях оказывали и российские специалисты. Спасатель Дмитрий помог выбраться из-под завалов девочке, ставшей из-за трагедии сиротой. Вернувшись домой в Мурманск, северянин продолжал ей помогать на протяжении многих лет. Став взрослой, девушка приехала в его город, чтобы увидеть северное сияние и загадать желание.

Съёмочными площадками в столице Заполярья стал мемориал «Защитникам советского Заполярья», памятник Ждущей и железнодорожный вокзал.