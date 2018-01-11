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День за днём с «Арктик-ТВ»11.01.18 19:30

На театральной сцене главные - строители

Затянувшийся и долгожданный ремонт Мурманского областного драматического театра медленно, но верно движется к завершению. Строители и руководство учреждения культуры заверяют, что к 2020 году театральная труппа вернётся на родную сцену. А пока в здании на просп.Ленина звучат не аплодисменты, а удары молотков и пронзительный звук дрели.

Своеобразную экскурсию по закулисью театра провели журналистам. Былую сцену не узнать. На ее месте – строительные леса. Правят здесь не служители Мельпомены, а мастера другого искусства – строительного. Похвастаться на данный момент можно новым производственно-техническим помещением, которое соединено с основным зданием театра.

- Самое главное, что, действительно, появился переход, так называемая «галерея». Она будет тоже технически оснащена для того, чтобы   все декорации и изготовленные здесь костюмы и всё, что необходимо для того, чтобы перевезти на сцену для спектакля, здесь будет, как раз технически, обеспечиваться, - отмечает Татьяна Вешнякова, директор ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»

Пристройка будет соответствовать общему творческому пространству, а для этого потребуются соответствующие отделочные работы.

С надеждой в будущее смотрит режиссёр, который уже соскучился по родным стенам. Он уже строит творческие планы с оглядкой на новые технические возможности.

- Мы будем стремиться в будущее, театр будет более современным, более современно-оснащённым, - говорит Никита Ковалёв, исполняющий обязанности главного режиссёра театра. - Мы будем уже переходить на какие-то новые современные технологии.

Директор театра заверила, что мозаичное панно и другие элементы, относящиеся к культурной ценности, останутся на прежнем месте, а вот с парковкой возле главного входа будут бороться. На её месте планируют установить фонтан.

В 2019 году Мурманский областной драмтеатр отметит свое 80-летие и будет готовиться к переезду в свой «новый» старый дом.

 

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