На телеканале «Арктик-ТВ» стартовал новый проект «Дом дружбы»

Цикл программ с представителями общин разных народов, проживающих в Мурманске, познакомит зрителей с их культурой и обычаями.

Уже в эфире «Арктик-ТВ», а также на нашем сайте и страницах в соцсетях вы можете посмотреть первый выпуск нового проекта «Дом дружбы». Его герои - студенты юридического факультета МАУ и представители общин разных национальностей.

Первый выпуск посвящен древнему тюркскому народу – татарам, которые так же живут на территории нашего региона.

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «В Мурманске хорошо живут представители всех религий и национальностей. Я хотела бы сказать, что татары внесли очень большой вклад в становление Мурманской области. Здесь они появились в 1916 году при строительстве железной дороги. Когда бомбили Мурманск, железнодорожные пути восстанавливали бригады под руководством Суликаева Исмаила Аюповича. Они тоже состояли только из татар».

На этой неделе один из героев «Дома дружбы» - студент Иван Киган вместе с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой стали участниками программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». В прямом эфире они рассказали о новом проекте и о том, почему он полезен и интересен. Ведь главная цель «Дома дружбы» – профилактика экстремизма в молодёжной среде.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Так как молодёжная среда у нас очень большая, очень важно вести профилактические мероприятия, беседы. И лучше всего это делать на живом примере. Поэтому мы приглашаем студентов в «Дом дружбы», где они смогут общаться с представителями разных народов».

Иван Киган, студент Мурманского арктического университета, участник проекта «Дом дружбы»: «В наше время происходит много конфликтов на национальной основе. Мне, как будущему юристу, нужно умет находить со всеми общий язык. Разбираться в их культуре и приходить к компромиссам».

Впереди вас и героев программы ждёт немало интересных встреч. Проект «Дом дружбы» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.