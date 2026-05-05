На территории города Гаджиево были выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт
Среди них обнаружены мужчины, своевременно не вставшие на воинский учёт. Их направили в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.
Также военные криминалисты провели разъяснительные беседы и предупредили об административной ответственности.
Егор Сердюк, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «Подобные мероприятия на территории города Гаджиево проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».