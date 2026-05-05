На территории города Гаджиево были выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейды по выявлению натурализованных граждан. Во время проверки были проверены лица, получившие российское гражданство.

Среди них обнаружены мужчины, своевременно не вставшие на воинский учёт. Их направили в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.

Также военные криминалисты провели разъяснительные беседы и предупредили об административной ответственности.

Егор Сердюк, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «Подобные мероприятия на территории города Гаджиево проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».