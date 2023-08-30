На территории монастыря открыли мурал, посвящённый этнической общности

На территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря в Мурманске теперь можно увидеть Дон. Красивую реку, степь и лошадей. Всё это изобразили на мурале «Казачья воля» с целью передать ту атмосферу, которая знакома каждому казаку.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска: «Мы все - единая Россия. Всё казачество, которое базируется здесь, пусть видит и свои корни, своё будущее».

Локация для мурала была выбрана неслучайно, именно здесь находится казачий штаб, а ранее все культурно-массовые события проходили напротив большого серого ангара. Но творческим людям лишь нужно дать поле для деятельности, а дальше они всё придумают сами.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска: «Когда созрел у нас проект «Семейный лад» мы подавались в фонд «Соработничества», тогда и появилась идея, а почему бы не сделать этот замечательный фон. Конечно, сами себя боясь, мы это всё написали. Когда нас поддержал конкурс «Православной инициативы», поддержал фонд «Соработничество», появилась радость: «Ой, ребята рисуем!».

На написание мурала у художника и помощников ушло три месяца. Ребята учли погодные условия и использовали качественные и долговечные краски. Но всё же трудностей было много.

Людмила Семенова, художница: «Рельефная плоскость и некоторые моменты искажались очень сильно. Например, при рисовании лошадей было важно, чтобы были соблюдены все пропорции. Был полярный день, я думала, что сделаю всё проектором. Был полярный день, я принесла проектор и увидела, что ничего не видно. Мы соорудили навес из настилов и тогда уже получилось лошадей прорисовать».

Были сложности и с изображением храма. На помощь пришёл митрополит Мурманский и Мончегорский. Вечерами он прогуливался вдоль арт-объекта и молился. Также им была выбрана и дата церемонии открытия мурала.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «30 августа - это День памяти нашего удивительного святого нашей земли - Феодорита Кольского, который в XVI веке по благословению Иоанна Грозного и Владыки Макария Новгородского прибыл на эти земли со своими учениками и приступил к просвещению этих земель, крещению местного народа - лопарей, основанию храмов и монастырей. Мы сейчас с вами сослужили службу в этом монастыре, который основал в 1540 преподобный Феодорит Кольский».

На празднике были музыкальные выступления, мастер-класс по фланкировке шашкой, выставка «Казачий курень» и чаепитие.