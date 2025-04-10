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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.25 19:30

На территории Мурманского морского рыбного порта установлен факт нарушения правил рыболовства со стороны членов экипажа судна «Механик Сергей Агапов»

На продукцию из водных биоресурсов общим весом более 4,4 тонны наложен арест.

Мурманские пограничники совместно с представителями регионального  УФСБ выявили нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, допущенные мурманской рыболовной компанией.

На территории Мурманского морского рыбного порта установлен факт нарушения правил рыболовства со стороны членов экипажа судна «Механик Сергей Агапов», которые предоставили недостоверные сведения об объёмах вылова с дальнейшей попыткой реализации неучтенной рыбной продукции в региональных торговых сетях.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Пограничниками возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На продукцию из водных биоресурсов общим весом более 4,4 тонны наложен арест».

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