На продукцию из водных биоресурсов общим весом более 4,4 тонны наложен арест.

Мурманские пограничники совместно с представителями регионального УФСБ выявили нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, допущенные мурманской рыболовной компанией.

На территории Мурманского морского рыбного порта установлен факт нарушения правил рыболовства со стороны членов экипажа судна «Механик Сергей Агапов», которые предоставили недостоверные сведения об объёмах вылова с дальнейшей попыткой реализации неучтенной рыбной продукции в региональных торговых сетях.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Пограничниками возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На продукцию из водных биоресурсов общим весом более 4,4 тонны наложен арест».