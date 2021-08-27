День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.21 19:30
На территории Мурманской области близится к завершению сельскохозяйственная микроперепись.
На сегодняшний день в Печенгском и Терском районах, городах Апатиты, Кировск и Мончегорск переписчики закончили свою работу.
За оставшиеся до конца августа 4 дня им необходимо опросить 249 личных подсобных хозяйств из более чем 6 тысяч и 41 некоммерческое объединение. Как отмечают в Мурманскстате, за время проведения сельскохозяйственной микропереписи землевладельцы охотно делились своими садово- огородными достижениями. Оказалось, что в нашем крае неплохо растут слива, вишня, хмель, спаржа, китайский лимонник, подсолнух и многие другие культурные растения.
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