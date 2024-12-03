На территории Мурманской области продолжает развиваться проект «Музыкальные надежды Арктики»
«Музыкальные надежды Арктики» - проект для учеников музыкальных школ и для детей, любящих искусство. Именитые педагоги приехать в Мурманск чтобы дать одаренным воспитанникам фактически индивидуальные мастер-классы.
Анна Гришко, автор и руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики. Пять ноль»: «За эти годы проект расширился, причём существенно».
Самое ценное - это отношения с учениками, которых приезжие педагоги уже знают. Важно и то, что со временем они могут проследить прогресс своих подопечных.
Элеонора Карпухова, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского: «Мне приятно наблюдать за тем, как ребёнок растёт, как занимается музыкой. Конечно, наша задача общая – надо, чтобы ребёнок дошёл до среднего музыкального звена и вошёл в профессию. Это, наверное, самая главная заслуга и педагога, и всех проектов, когда человек растет и не уходит из образования, а в дальнейшем решает, что это станет его призванием и профессией».
Сессии мастер-классов проходят осенью и весной. А в Москве, Петербурге и других городах проходят различные фестивали и концерты, где юные дарования могут показать себя.
Ярослав Перелыгин, ученик мурманской школы №5 7-го класса (фортепьяно): «Осенью прошлого года я ездил и играл на концерте с оркестром Московской консерватории. Это дало мне большой опыт выступления перед публикой. Там был полный зал людей, я волновался, но это было очень интересно для меня. Я не первый раз участвую в мастер-классах. Это уже седьмой. Мастер-классы дают огромный толчок в моём продвижении в музыке».
Проект особенно актуален для наших ЗАТО. Ребятам не нужно никуда выезжать и тратить время и финансы, чтобы практиковать своё мастерство - профессионалы своего дела сами приезжают в гарнизоны.