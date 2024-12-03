На территории Мурманской области продолжает развиваться проект «Музыкальные надежды Арктики»

В рамках проекта, который стартовал в 2019 году, ведущие музыканты-педагоги РФ по 6 музыкальным специальностям проводят бесплатные индивидуальные мастер-классы в городах области, охватывая весь регион.

«Музыкальные надежды Арктики» - проект для учеников музыкальных школ и для детей, любящих искусство. Именитые педагоги приехать в Мурманск чтобы дать одаренным воспитанникам фактически индивидуальные мастер-классы.

Анна Гришко, автор и руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики. Пять ноль»: «За эти годы проект расширился, причём существенно».

Самое ценное - это отношения с учениками, которых приезжие педагоги уже знают. Важно и то, что со временем они могут проследить прогресс своих подопечных.

Элеонора Карпухова, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского: «Мне приятно наблюдать за тем, как ребёнок растёт, как занимается музыкой. Конечно, наша задача общая – надо, чтобы ребёнок дошёл до среднего музыкального звена и вошёл в профессию. Это, наверное, самая главная заслуга и педагога, и всех проектов, когда человек растет и не уходит из образования, а в дальнейшем решает, что это станет его призванием и профессией».

Сессии мастер-классов проходят осенью и весной. А в Москве, Петербурге и других городах проходят различные фестивали и концерты, где юные дарования могут показать себя.

Ярослав Перелыгин, ученик мурманской школы №5 7-го класса (фортепьяно): «Осенью прошлого года я ездил и играл на концерте с оркестром Московской консерватории. Это дало мне большой опыт выступления перед публикой. Там был полный зал людей, я волновался, но это было очень интересно для меня. Я не первый раз участвую в мастер-классах. Это уже седьмой. Мастер-классы дают огромный толчок в моём продвижении в музыке».

Проект особенно актуален для наших ЗАТО. Ребятам не нужно никуда выезжать и тратить время и финансы, чтобы практиковать своё мастерство - профессионалы своего дела сами приезжают в гарнизоны.