На территории Мурманской области продолжается операция «Автобус»

Основная цель акции – профилактика аварийности, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями пассажирского транспорта.

За три дня операции только в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 50 автобусов. Выявлено более 20 различных нарушений, в том числе правил использования тахографа, выпуска на маршрут без технического осмотра и с неисправностями.

Были и случаи, когда водители проезжали перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Штраф за такой проступок – 1000 рублей. А вот за рецидив, скорее всего, лишат прав на полгода.