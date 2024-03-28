День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.24 19:30
На территории Мурманской области продолжается операция «Автобус»
Основная цель акции – профилактика аварийности, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями пассажирского транспорта.
За три дня операции только в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 50 автобусов. Выявлено более 20 различных нарушений, в том числе правил использования тахографа, выпуска на маршрут без технического осмотра и с неисправностями.
Были и случаи, когда водители проезжали перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Штраф за такой проступок – 1000 рублей. А вот за рецидив, скорее всего, лишат прав на полгода.
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